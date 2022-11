Fußball-Bezirksliga : Niestroj holt mit TSV ersten Sieg

Rhein-Kreis In der Fußball-Bezirksliga fertigt Tabellenführer VfL Jüchen/Garzweiler den Lohausener SV mit 6:0 ab. SG Rommerskirchen/Gilbach schlägt TV Kalkum.

Fünf Spiele, fünf Siege – das ist die starke Bilanz der Fußball-Bezirkligisten aus dem Rhein-Kreis in Gruppe 1. Der TSV Bayer Dormagen feierte den ersten Sieg unter dem neuen Coach Marko Niestroj.

VfL Jüchen/Garzweiler – Lohausener SV 6:0 (5:0). Es war eine Machtdemonstration wie aus dem Bilderbuch: Der Tabellenführer zerlegte die formstarken Lohausener bereits in der ersten Hälfte. Sven Moseler (9., 18.) und Fatlum Ahmeti (12.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Nach der Rote-Karte gegen Lohausens Lennart Auer (45.) nutzte Ahmeti den fälligen Strafstoß, David Oliveira (45.+3), erzielte noch vor der Pause das 5:0. Im zweiten Durchgang brachte Pascal Moseler (74.) den Ball zum sechsten Mal über die Linie. „Im zweiten Durchgang haben wir ein paar Gänge runtergeschaltet, aber das ist normal bei dem Ergebnis. Heute hat alles gepasst“, sagte VfL-Coach Marcel Winkens.

SG Rommerskirchen/Gilbach – TV Kalkum 3:2 (3:0). Die SG drehte gegen den Tabellennachbarn aus Kalkum früh auf. Jorgo Dino (8.) und ein Doppelpack von Paul Gäbler (16., 40.) sorgten für die deutliche Pausenführung. Im zweiten Durchgang kam der TV mit Toren von Erlind Ismani (54.) und Nico Pesch (58.) noch mal, konnte das Spiel allerdings nicht mehr drehen. SG-Trainer Nando Riccio fehlte krankheitsbedingt und übergab dem Spielerrat die Verantwortung. „Ich bin verdammt stolz auf die Jungs, die meisten werfen sich immer voll rein.“ Die SG ist nun seit vier Ligaspielen ungeschlagen und klettert in der Tabelle weiter nach oben.

TSV Bayer Dormagen – TSV Eller 1:0 (0:0). Bayer stößt die Düsseldorfer mit dem ersten Sieg unter Marko Niestroj vom zweiten Tabellenrang. „Ein riesiges Kompliment an die Mannschaft. Über 90 Minuten haben wir alles gegeben und alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte der Coach. Nach dem Wiederanpfiff konnte Lukasz Koziatek (49.) seine Mannschaft für die starke Partie belohnen. „Eller ist eine super Mannschaft, trotzdem haben wir dem Druck standgehalten und endlich wieder zu null gespielt“, lobte Niestroj seine Schützlinge.

Bezirksliga, Gruppe 3: ASV Süchteln II – SC Teutonia Kleinenbroich 2:0 (0:0). Der SC konnte nicht an die starken Leistungen der Teams aus der Gruppe 1 anknüpfen. Nach der vierten Niederlage in Folge rutscht die Mannschaft von Trainer Peter Vieten auf den vorletzten Platz ab. Die erste Hälfte blieb torlos, im zweiten Durchgang sorgte Dolt Daltkiev (67., 73.) für den Sieg der Hausherren. „Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Die Personalnot macht uns einfach zu schaffen“, so Vieten.