2. Tennis-Bundesliga in Neuss Teamchef Marius Zay: „Wir bekommen nichts geschenkt“

Nach dem Abstieg aus der 1. Tennis-Bundesliga im vergangenen Jahr zeigt sich der Rekordmeister TC BW Neuss gut erholt. Die Neusser starteten perfekt in die neue Saison in der 2. Bundesliga, führen die Tabelle nach der Hälfte der insgesamt acht Partien souverän an. Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte am Freitag (13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den TC BW Berlin, gefolgt am Sonntag (11 Uhr) von dem Auswärtsspiel gegen den TC Ohligs, spricht Teamchef Marius Zay, der zusammen mit Teammanager Clinton Thomson die Verantwortung trägt, über den bisherigen Verlauf der Spielzeit und die Perspektiven des Neusser Traditionsvereins.