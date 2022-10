Fußball-Bezirksliga : Marco Niestroy kehrt als Trainer nach Dormagen zurück

Marco Niestroy ist der neue Coach in Dormagen. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Die in der Fußball-Bezirksliga abstiegsbedrohten Chemiestädter haben den wichtigen Posten neu besetzt. Der VdS Nievenheim ist im Topspiel gegen Bilk gefordert.

Dormagen steckt in der Krise, nach der Pleite gegen den Tabellenführer aus Jüchen steht mit der Partie gegen Gnadental die nächste Partie gegen eine Spitzenmannschaft an. Inzwischen wurde in Marco Niestroy ein Nachfolger für den zurückgetretenen Trainer Frank Lambertz gefunden.

DJK Gnadental (4.) – TSV Bayer Dormagen (12.). Beide Mannschaften beendeten am vergangenen Spieltag ihre Partie mit 6:1. Mit dem Unterschied, dass Gnadental in Wevelinghoven souverän gewann, während sich der TSV zu Hause gegen den VfL Jüchen/Garzweiler geschlagen geben musste. So geht Marco Niestroy als neuer Trainer schon mit Druck in sein erstes Spiel, denn auch wenn der TSV klarer Außenseiter ist, braucht die Mannschaft dringend Punkte, aktuell trennt den TSV nur ein Zähler von den Abstiegsrängen. Niestroy übernimmt ein Coach, der das Dormagener Umfeld als Spieler und Co-Trainer bereits kennengelernt hat, sein Co-Trainer Ayan Karadeniz hat auch eine TSV-Vergangenheit. Interimscoach Kai Fahrenkamp wird wiede Torwarttrainer.

Trotz der schwierigen Situation unterm Bayerkreuz nimmt DJK-Trainer Sebastian Michalsky das Spiel nicht auf die leichte Schulter. „Bei einem Derby spielt die Tabelle keine Rolle. Außerdem wird es durch den neuen Coach noch schwieriger. Zum einen steht außer Frage, dass der TSV eine sehr gute Qualität hat, außerdem wird die Mannschaft durch den neuen Trainer heiß und unberechenbar sein“, warnt Michalsky. Auch für die Gnadentaler ist ein Dreier wichtig, um nicht aus der Spitzengruppe zu rutschen. „Wir wollen den fünften Rang aus der Vorsaison verbessern. Wenn wir alles umsetzten, können wie wir es uns vornehmen, sind wir schwer zu stoppen, uns fehlt jedoch noch die Konstanz“, sagt Sebastian Michalsky.

Sparta Bilk (2.) – VdS Nievenheim (7.). Das Topspiel des zwölften Bezirksligaspieltags steigt bereits am Freitagabend (19.30 Uhr). Die beiden Spitzenmannschaften trennen nur drei Zähler, die Verfolger des Tabellenführers liegen dicht zusammen. Für beide Kontrahenten gab es am vergangenen Spieltag einen herben Rückschlag. Sparta Bilk kassierte beim Aufsteiger FC Kosova eine deutliche 1:5-Niederlage, während der VdS Nievenheim zu Hause gegen den TSV Eller mit 0:4 unter die Räder kam. „Das Spiel ist natürlich sehr wichtig, trotzdem gehen wir nicht anders in die Partie, als wir es sonst tun“, erklärt VdS-Coach Daniel Köthe. Für den Aufsteiger war es das bereits zweite Spiel in Folge ohne einen Sieg. „Wir wollen und müssen wieder punkten. Ich rechne uns gute Chancen aus Bilk knacken zu können, auch wenn sie als Favorit in die Partie gehen werden“, meint Köthe. Der VdS kämpft seit Saisonbeginn mit großen Personalsorgen, in Özgür Akinci steht nun der nächste Name auf der langen Verletzungsliste. Hinzu kommt die Sperre von Tomoya Murata. Er kassierte im Duell mit dem TSV Eller früh die Rote Karte und wird Nievenheim für zwei Spiele fehlen. „Die Ausfälle tun uns natürlich weh. Die Situation wird immer schlimmer, neue Verletzte kommen dazu, aber es kommt keiner zurück, daher müssen wir erneut mit Spielern aus unserer dritten Mannschaft auffüllen“, sagt Köthe.