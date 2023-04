Fußball-Kreisliga A Marcel Woop vermiest TuS Grevenbroich die Derbyparty

TuS Grevenbroich – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:2 (0:1). Dank eines Last-Minute-Treffers von Marcel Woop entführt der 1. FC Grevenbroich-Süd noch einen Punkt aus dem Schlossstadion und entreißt dem TuS Grevenbroich kurz vor Schluss noch den Derbysieg. In Halbzeit eins hatte Berkay Köktürk (24.) die Südstädter in Führung geschossen, nach der Pause drehten Ergi Uslu (54.) und Jan-Niklas Eschweiler (61.) die Partie. Wegen des späten Ausgleichs fühlt sich das Remis für TuS-Trainer Jörg Gartz wie eine Niederlage an: „Der Punkt ist zwar wichtig für uns, aber das war schon mega ärgerlich.“ Zumal dann auch noch Jan-Niklas Eschweiler die fünfte Gelbe Karte und Ben Bösing die Gelb-Rote Karte sahen. Wirklich glücklich war aber auch Süd-Trainer Cengiz Yavuz nicht: „Wir machen unsere Tore nicht, wir waren zu läpsch. Die Chancenverwertung bleibt das große Manko.“