Pferdesport: Reittalente beweisen ihre Vielseitigkeit

Kaarst Kemi Koersgen und Antonia Lange holen sich die Kreismeistertitel beim Vierkampf des Kreispferdesportverbandes.

Axel Hebmüller liegt dieser Wettbewerb am Herzen. Am Vorabend zum neuen Chef des Reitercorps innerhalb des Neusser Bürger-Schützen-Vereins gewählt, ließ es sich der Vorsitzende des Kreispferdesportverbandes Neuss trotzdem nicht nehmen, beim Jugend-Mannschafts-Vierkampf dabei zu sein. Und das nicht nur, weil die reiterlichen Wettbewerbe auf Gut Mankartzhof ausgetragen wurden, dem Reitstall, den der Unternehmer gemeinsam mit seiner Frau Nicole an der Broicherseite in Kaarst betreibt.