Reaktionen vom Bundesstützpunkt Dormagen auf ARD-Beitrag Wird beim Säbelfechten manipuliert?

Anstoß für den Beitrag in der ARD war ein Video auf einem US-amerikanischen Internetportal, in dem der deutsche Kampfrichter Marcus Schulz über Manipulationsversuche im Säbelfechten auspackte, das aber kaum Beachtung fand. Gegenüber der ARD wiederholte Schulz seine Aussage, dass ihm für die Manipulation eines Gefechts 5000 Euro geboten wurden. Als er ablehnte, bekam er die Ansage, dass er es so nie in die Spitze schaffen werde. Schulz weiter: „Das ganze System ist drauf ausgelegt, bei Olympia zu betrügen.“ In seinem Beitrag verweist Seppelt auch auf Schriftstücke, in denen der US-amerikanische Fechtverband Ende 2023 Athleten verwarnt hat. Es bestehe der Verdacht, sie profitierten von verdächtigen Schiedsrichteraktivitäten. Es gebe Daten, die die Manipulation des Sports nahelegten.