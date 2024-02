2. Handball-Bundesliga Dormagens Manager lässt sich beim Personal nicht treiben

Nachdem sich nach der überwundenen Finanzkrise die Dinge am Handballstandort Dormagen zuletzt grundsätzlich positiv entwickelt hatten, waren die vergangenen Tage für die Verantwortlichen des Handball-Zweitligisten nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Zunächst die ernüchternde Niederlage im ersten Punktspiel des Jahres beim TuS Vinnhorst in Hannover, einem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Und dann am Dienstag auch noch die Nachricht, dass Mittelmann Ian Hüter als absoluter Leistungsträger und Identifikationsfigur in Personalunion nach der Saison den Verein verlässt, um beim ASV Hamm-Westfalen eine neue Herausforderung zu suchen. Im Zuge seiner Personalplanungen für die nächste Saison hat der TSV in den vergangenen Wochen schon so manche Personalie präsentiert, doch der Abschied von Ian Hüter hat wegen seiner Stellung im Verein und in der Mannschaft noch mal eine ganz besondere Qualität.