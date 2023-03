Fußball Maik Ferber mischt die Liga auf

In seiner ersten Saison beim SCK hatte er an seine starke erste Zeit in Gnadental anknüpfen können, in 32 Begegnungen gelangen ihm zehn Tore und fünf Assists. In den Folgejahren verhinderten aber immer wieder Verletzungen, dass er eine gesamte Saison durchspielen konnte, zudem stoppte seine defensivere Rolle die Fortsetzung seiner Torejagd. Seit seinem Wechsel erhielt der 26-Jährige in beiden Pflichtspielen das Vertrauen seines Trainers, von Beginn an zu spielen. Der Konkurrenzkampf in der Gnadentaler Offensive hat sich durch die drei Neuzugänge zwar noch mal verschärft, jedoch lief der Toptorjäger Derman Disbudak aufgrund von Rückenproblemen in diesem Kalenderjahr noch nicht in der Liga auf. Die große Auswahl an Stürmern bereitet Maik Ferber allerdings keine Sorgen. „Mich stört der Konkurrenzkampf überhaupt nicht, im Gegenteil er pusht mich nur noch mehr“, versichert er.