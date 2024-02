Basketball-Regionalliga Mahmoud Al-Abed übernimmt bei den Elephants als Chef

Auf dem Weg ins Oberhaus macht Al-Abed am Samstag (Anpfiff 18.30 Uhr) mit den Elephants aber erstmal Station in der Sporthalle der Fachhochschule Deutz, Heimat der selbst ernannten „Kellerkinder“ des DTV Basketball Köln. Eine Truppe, die ebenso gefährlich wie unberechenbar ist: Im Hinspiel zerlegten Elijah Jenkins & Co. die Grevenbroicher beim 108:76 nach allen Regeln der Kunst und selbst in Salzkotten sprang ein 81:76-Sieg heraus. Zuletzt gab es freilich auch Pleiten gegen die in der Tabelle weit hinter ihnen platzierte SV Haspe 70 (58:81) und UBC Münster II (60:73).