Leichtathletik : Magnus Többen stellt Bestleistung im Diskuswurf auf

Dormagen Diskuswerfer Magnus Többen vom TSV Bayer Dormagen macht mit immer neuen Bestleistungen auf sich aufmerksam. In Angermund knackte er erstmals die 60-Meter-Marke.

(sit) Der für die U20-Europameistschaften bereits qualifizierte Magnus Többen (TSV Bayer Dormagen) schleuderte den 1,75 Kilogramm schweren Diskus beim Förderwettkampf in Angermund 60,20 Meter weit und übertraf damit erstmals in seiner Karriere die 60-Meter-Marke. 51,87 Meter mit dem Zwei-Kilogramm-Diskus hatten ihm zuvor das Ticket für die U23-DM in Koblenz beschert. Seine Vereinskollegin Eva Christmann (U18) stellte im Kugelstoßen mit 12,34 Meter eine neue persönliche Bestleistung auf, im Speerwurf kam sie auf 33,62 Meter. In der gleichen Altersklasse schloss Paulia Majer den Hochsprung mit 1,50 Meter ab, den Speer warf sie 33,50 Meter weit. Für Mehrkämpfer Jan Ruhrmann standen im Stabhochsprung 4,45 Meter zu Buche. Speerwerferin Sabrina Schröder verpasste mit ihrer Weite von 45,34 Metern die anvisierte Norm für die U23-DM (49 Meter).