Leichtathletik Diskus-LVN-Titel geht nach Dormagen

Für Johannes Kölbach war es der erste Wettkampf überhaupt mit dem zwei Kilogramm schweren Männer-Diskus. Doch die Umstellung scheint gut funktioniert zu haben, denn der Athlet des TSV Bayer Dormagen sicherte sich bei den LVN-Titelkämpfen im Stadion am Hallo mit seiner besten Weite von 42,63 Metern die Goldmedaille. Über eine Podestplatzierung durfte sich in Essen außerdem seine junge Vereinskameradin Lena Marie Hartstein freuen. Die W12-Athletin lief in ihrem ersten Rennen über die 2000 Meter in 7:30,99 Minuten auf einen, wie TSV-Trainer Wilhelm Jungbluth betonte, „hervorragenden“ dritten Platz. Von den weiteren in Essen gestarteten Aktiven aus Dormagen kam Lea Hübbers einer weiteren Medaille am nächsten. Bei den Frauen sprintete sie über 100 Meter in 12,85 Sekunden auf den fünften Platz.