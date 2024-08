Start im Niederrheinpokal Lust oder Last für Kapellen, Jüchen und Gnadental?

Während die Konkurrenz noch eine Woche Zeit hat, bis mit dem Meisterschaftsbeginn der Startschuss in die neue Saison fällt, müssen drei Vereine aus dem Rhein-Kreis Neuss schon an diesem Wochenende ihr erstes Pflichtspiel bestreiten. Weil der SC Kapellen, der VfL Jüchen/Garzweiler (beide Landesliga) und die DJK Gnadental (Bezirksliga) in der vergangenen Spielzeit auf Kreisebene die Tickets für den Niederrheinpokal lösten, sind sie bereits am Sonntag gefordert. Je nach Verlauf der Vorbereitung, personeller Situation und Gegner kann die Bewertung des früheren Startschusses unterschiedlich ausfallen. „Lust oder Last?“, haben wir die drei betroffenen Vereine gefragt.