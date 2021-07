Behindertensportverband : Lukas Schiwy spielt mit Sitzvolleyballern bei den Paralympics in Tokio

Grevenbroich Der Vize-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft aus Grevenbroich war bereits 2016 in Rio de Janeiro dabei und belegte den sechsten Platz.

(sit) Am Montag verkündete auch der Deutsche Behindertensportverband (DBS) sein sportartübergreifend 134-köpfiges Team für die Paralympics vom 24. August bis zum 5. September in Tokio. Mit insgesamt 39 Athletinnen und Athleten aus neun Sportarten stellt Nordrhein-Westfalen den größten Anteil. Mit dabei ist in dem für den TSV Bayer 04 Leverkusen spielenden Grevenbroicher Lukas Schiwy auch ein Sportler aus dem Rhein-Kreis. Mit den deutschen Sitzvolleyballern hatte es der Vize-Kapitän bis zur letzten Sekunde spannend gemacht. Das Team um Spielführer Dominik Albrecht löste erst im Juni beim Qualifikationsturnier in Duisburg das letzte Ticket für die Paralympics. Deutschland hatte dabei in der ersten Gruppenphase noch mit 0:3 gegen Kasachstan verloren. Im Finale trafen beide Teams erneut aufeinander – diesmal jedoch mit dem besseren Ende für die Deutschen. Endstand: 3:1 nach Sätzen (17:25, 25:13, 25:21, 25:23). Bei den Paralympics trifft die ausschließlich aus Akteuren des TSV Bayer 04 Leverkusen bestehende in Mannschaft auf China, Brasilien und den Iran, aktuell die beste Mannschaft der Welt. Schiwy hatte bereits 2016 an den Paralympics teilgenommen, belegte in Rio den sechsten Platz. Für den damals 21-Jährigen endete der Traum von Edelmetall im Halbfinale. Der Bronzemedaillengewinner von 2012 in London unterlag im alles entscheidenden Spiel um den Einzug ins Halbfinale vor rund 8000 Zuschauern Gastgeber Brasilien mit 1:3 (26:24, 23:25, 18:25, 12:25).