Kanusport Lukas Drossart paddelt in Polen an die Weltspitze

Bei der Olympic Hopes Regatta standen Boote aus 42 Nationen am Start. Im K1 gewann Lukas Drossart das Finale über 1000 Meter deutlich mit mehr als einer Bootslänge Vorsprung und avancierte damit weltweit zum besten Jugendlichen auf dieser Strecke. Sein Trainer Henrik Drossart verfolgte den Livestream ebenso gespannt wie die Vereinskameraden der Holzheimer SG und war völlig begeistert, wie souverän sein Bruder zur Goldmedaille paddelte. Auch in allen anderen Rennen, in denen Lukas Drossart an den Start ging, erreichte er nach Vor- und Zwischenläufen das Finale. Im K2 über 200 Meter wurde er Vierter, über 500 Meter reichte es mit Linus Engeln, seinem Zweierpartner aus NRW, zum sechsten Rang. Der deutsche Vierer beendete das Finale über 500 Meter auf Platz sieben.