Sportschießen Luftgewehrmannschaft feiert Aufstieg in die Landesliga

Doch die Rückkehr in die Landesliga nach mehr als einem Vierteljahrhundert erkämpfte sich die Truppe aus Reuschenberg erst am vergangenen Wochenende. In der im Schießsportzentrum Essen ausgetragenen Relegation stellten sich gemeinsam mit Mannschaftsführer Tobias Urbach Corinna Glombitza, Marie Glombitza, Tanja Robertz und Tabea Schmidt der Aufgabe, unter sieben Vereinen einen der zum Aufstieg berechtigenden drei Plätze zu belegen. 40 Schuss waren dabei zu bewältigen. Und die Nerven hielten: Marie Glombitza glänzte mit 381 Ringen als Tageszweite, Tabea Schmidt (379) als Vierte.