Kanu-Slalom Auf Der Erft: Lokalmatadore wollen sich gegen starke Konkurrenz behaupten

Immer ein spektakuläres Bild: die Slalom-Kanuten am Wiesenwehr bei Gut Gnadental. Dort steht am Wochenende der 12. Erft-Slalom auf dem Programm. Foto: KG Erft Foto: Verein

Neuss Die Wetterprognosen sind vielversprechend, das sollte viele Schaulustige anlocken, die von der Brücke bei Gut Gnadental und den angrenzenden Wanderwegen einen guten Blick aufs Geschehen haben. Denn dort wird am Samstag (von 13.30 bis 17.30 Uhr) und Sonntag (von 9.30 bis 16 Uhr) zum zwölften Male der Erft-Slalom ausgetragen, der gleichzeitig als dritter Lauf zum NRW-Cup im Kanu-Slalom gewertet wird. Ausrichter ist die Kanu-Gemeinschaft Erft, ein Zusammenschluss von 17 nordrhein-westfälischen Wassersportvereinen, die die Erft als Trainings- und in diesem Fall auch als Wettkampfstrecke nutzen.

"Besonders spektakulär wird es in den Mannschaftswettbewerben, die am Sonntag nach dem Ende der Mittagspause ab 13.30 Uhr auf dem Programm stehen", sagt Joachim Grewelding aus dem Orga-Team der Kanu-Gemeinschaft, denn dann sind immer drei Boote eines Teams gleichzeitig auf der Strecke. 15 Vereine haben für insgesamt 200 Einzelstarts gemeldet, "darunter Deutsche Meister und auch international erfolgreiche Kanuten", weiß Grewelding.

In den Altmeistern Rüdiger Hübbers und Udo Raumann sind auch zwei Olympiateilnehmer am Start, die 1992 in Barcelona im Zweier-Canadier Platz 14 belegten. Die heimischen Vereine sind vor allem in den Nachwuchsklassen stark vertreten, so der Neusser Kanu-Club durch Hübbers' Sohn Nils Lüking, der bei den Junioren seinen Vorjahressieg wiederholen möchte und mit Meike Burow auch im Mixed zum Favoritenkreis zählt.