2. Handball-Bundesliga TSV Bayer Dormagen erhält Lizenz für die nächste Saison

Die unabhängige Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga mit dem Vorsitzenden Rolf Nottmeier, Olaf Rittmeier und Frank Bohmann (Geschäftsführer der HBL GmbH) hat allen 37 Bewerbern der 1. und 2. Bundesligen die Lizenzen erteilt. „Einige Clubs haben in Bezug auf die kommende Saison Auflagen zu erfüllen. Das ist nicht ungewöhnlich. Die Auflagen halten fest, welche Vorgaben während der Spielzeit eingehalten werden müssen, wie zum Beispiel die Begrenzung des Personaletats“, sagte Olaf Rittmeier. Im Verlauf des Lizenzierungsverfahrens wurden neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch rechtliche und infrastrukturelle Kriterien gemäß der Ordnung zur Lizenzierung geprüft. Im kommenden Herbst müssen die Klubs für die dann laufende Spielzeit 2023/2024 erneut ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dokumentieren. „Die Entscheidung steht natürlich unter dem Vorbehalt der sportlichen Qualifikation. Nach den in den letzten Wochen gezeigten Leistungen der Mannschaft bin ich aber fest davon überzeugt, dass unsere Jungs auch in der nächsten Spielzeit der 2. Handball-Bundesliga angehören“, sagt Björn Barthel, Dormagens Handball-Geschäftsführer. Gleichzeitig richtet er den Dank an alle Partner und Sponsoren, die „entscheidend dazu beigetragen haben, dass wir die wirtschaftliche Planung als Grundlage der Lizenzerteilung aufstellen können. Dadurch besteht die Möglichkeit, den Standort Dormagen auch weiterhin im Konzert der Großen mitspielen zu lassen“.