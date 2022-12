Leichtathletik Lilly Hoffmeisters starkes Comeback

Lea Hübbers (U20) kam im Weitsprung mit 4,57 Metern auf den sechsten Platz, über die 200 Meter holte sie in 27,83 Sekunden Platz fünf. Eva Christmann (U18) lief über die 200 Meter in 27,57 Sekunden auf Platz acht. Eric Taubitz (U18) stellte über die 800 Meter in 2:17,26 Minuten eine neue persönliche Bestleistung auf und belegte in seiner Konkurrenz den vierten Platz. U20-Athlet Ben Aschhoff verzeichnete in Düsseldorf zwei neue persönliche Bestleistungen: Über die 60 Meter sprintete er in 7,16 Sekunden auf den dritten Platz, über die 200 Meter kam er in 23,31 Sekunden auf Rang vier. Trainer Peter Kurowski zog ein positives Fazit: „Besonders Lillys Leistung im Vorlauf ist sehr stark zu bewerten. Auch die gute Form von Ben freut mich sehr.“ In Düsseldorf ging der TSV Bayer wieserum stark dezimiert an den Start, gleich neun Absagen gab es für den Wettkampf in der Landeshauptstadt.