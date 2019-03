Rhönradturnen: Gute Gastgeber beim Liedberg-Pokal

Korschenbroich Rhönradturnerinnen vom TV Liedberg belegen beim eigenen Turnier Rang zwei.

Allen voran Cathrin Draeger, die mit der Tageshöchstnote die Altersklasse 17/18 gewann, Linda Plaschke wurde hier Vierte. Romina Holter sicherte sich in der AK 15/16 Platz eins im Wettkampf Spirale, im Geradeturnen wurde sie Fünfte. In der AK 19+ belegte Sarah van Riesenbeck Platz zwei im Geradturnen und Rang sechs in der Spirale. Lisa Domröse startete gleich in drei Disziplinen mit den Plätzen zwei in der Spirale, drei im Sprung und sechs im Geradturnen. Svenja Bollmann siegte in der AK25+ in Sprung und Spirale, im Geradturnen wurde sie Dritte.