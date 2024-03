Zweite Damen-Bundesliga Nord Zuerst Basketball, dann Currywurst mit Pommes

Wirklich wichtig ist das für die Neusserinnen eh nicht. Zum war der Aufstieg ins deutsche Oberhaus, aus dem sich die Turngemeinde 1995 freiwillig zurückgezogen hatten, nie ein Thema, zum anderen sorgt bei den vor einem Jahr als sportliche Absteiger erst durch die Hintertür wieder in die Liga geschlüpften Raubkatzen alleine schon der erste Einzug in die K.o.-Runde seit 2018 für Partystimmung. „Das ist eine schöne Sache, darauf können wir alle stolz sein“, findet Weber. Und diese gute Laune würde er sich nur höchst ungern durch zwei Pleiten in Folge verderben lassen, wobei die 53:54-Niederlage am vergangenen Wochenende in Chemnitz aufgrund einiger Ungereimtheiten durchaus Grund für einen Protest lieferte. Doch weil es seine Schützlinge am Ende selbst verbockt hatten, machte der Coach eine fetten Haken drunter und schwor die Tigers auf das Duell mit den AstroLadies ein.