3. Tischtennis-Bundesliga Letztes Heimspiel für Damen aus Holzbüttgen

Auch für Karlijn van Lierop, die an Position drei bislang eine tolle 7:1-Bilanz erspielt hat, ist diese Begegnung erneut eine Chance, sich im Spitzenpaarkreuz zu behaupten. Da wird sie wohl neben Veronika Hud auch auf Lisa Göbecke (1:3) treffen. Die etatmäßige Nummer zwei des MTV, die iranische Nationalspielerin Elina Rahimi (Hinrunde 11:3), hat bisher in der Rückrunde noch kein Spiel absolviert. Im unteren Paarkreuz setzt die DJK in Jana Vollmert und Lisa Scherring auf zwei echte Lokalmatadorinnen, die beide das Tischtennis spielen in der DJK-Jugend gelernt haben. Auf wen sie am Samstag treffen, ist noch ein wenig fraglich. In Frage kommen die beiden Jugendspielerinnen Faustyna Stefanska (3:0) und Laura Milos (1:2) sowie Chiara Steenbuck (2:0) und Jessika-Joyce Xu (3:1). „Wir wollen auch mit dieser Aufstellung dagegenhalten. Ich freue mich für Iolanta und Karlijn, dass die beiden vor eigenem Publikum die Chance bekommen, sich im Spitzenpaarkreuz zu beweisen“, sagt Jana Vollmert, die am Samstag ihr 28. Lebensjahr vollendet. Sie geht davon aus, dass die Gäste aus der Region Hannover in Niedersachsen in starker Besetzung kommen werden.