Turnerin aus Dormagen : Bevor es nach Tokio geht: Letzter Test für Sarah Voss

Sarah Voss posiert im neuen Olympia-Outfit. Foto: Team Deutschland / picture-alliance / Henning Kaiser

Dormagen Die Dormagenerin Sarah Voss will im belgischen Gent noch mal Wettkampfpraxis sammeln. In Richtung Japan bricht sie dann schon recht früh auf. In einem Trainingslager geht es darum, sich für die olympischen Wettkämpfe zu akklimatisieren.

Am Mittwoch durfte Sarah Voss aus Dormagen schon mal ein bisschen Olympia-Flair schnuppern. In Köln wurden die Turnerinnen, die sich für die Spiele in Tokio qualifiziert haben, vom Deutschen Olympischen Sportbund mit der Olympia-Ausrüstung ausgestattet. Doch bevor es für Voss und Co. schon am 8. Juli zu einem Vorbereitungslehrgang ins japanische Joetsu geht, steht am Wochenende zunächst noch die Flandern International Team Challenge im belgischen Gent auf dem Plan.

Den Länderkampf will Voss nutzen, um nach der für sie so gut gelaufenen zweiten Olympia-Qualifikation noch mehr Sicherheit zu gewinnen. „Ich habe in München noch Schwierigkeiten herausgenommen, insbesondere am Schwebebalken. Deswegen will ich in Gent etwas ausprobieren, meine Übungen zu festigen und ein besseres Gefühl bekommen“, erklärt Voss. Das kann sie gegen starke Konkurrenz tun, denn es werden unter anderen auch Turnerinnen aus Frankreich, Spanien, Rumänien und Italien mit von der Partie sein. Wie es aussieht, wird Voss allerdings nur am Samstag den Mehrkampf bestreiten, die Gerätefinals wird sie nach Absprache mit Bundestrainerin Ulla Koch wohl auslassen. „Es sei denn, dass sich ein Grund ergibt, doch noch mal anzutreten. Das werden wir dann spontan entscheiden“, betont Voss.