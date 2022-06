Fußball-Kreisliga A : A-Liga-Kicker noch mal richtig in Torlaune

Rhein-Kreis Von den Absteigern bekam die SG Kaarst zum Abschied aus der Liga daheim gegen Hackenbroich immerhin noch mal einen Sieg zustande. Insgesamt fielen am letzten Spieltag jede Menge Treffer.

VfR Neuss - VdS Nievenheim 0:10 (0:6). Ligaprimus Nievenheim ließ es am letzten Spieltag nochmal krachen und fertigte Schlusslicht VfR Neuss mit 10:0 ab, der dritte Sieg in zweistelliger Höhe für den VdS in dieser Saison. Kevin Buttchereit (2.), Matthias Keutmann (5.), Nils Jochmann (9., 30., 44., 62.), Fabian Ropertz (42.), Kevin Scholz (51., 55.) und Younes Kraich (66., Eigentor) erzielten die Treffer und machten damit insgesamt 120 Saisontore des VdS perfekt. Der VfR tritt mit 130 Gegentreffern (Ligahöchstwert) in 32 Saisonspielen den Gang in die Kreisliga B an.