Fußball-Bezirksliga Letztes Heimspiel für Gnadental

Das zweite Heimspiel der Woche ist gleichzeitig das letzte der Saison. Die DJK bestach in dieser Spielzeit durch seine Heimstärke. Am Nixhütter Weg holte die DJK 14 Siege aus bisher 16 Partien. „In Maximilan Fells verabschieden wir einen Spieler, der fast zehn Jahre bei uns war und aufgrund seiner Verletzungshistorie die Schuhe an den Nagel hängen wird. Für ihn wollen wir einen würdigen Abschied inklusive Sieg feiern“, betont Michalsky. Obwohl der Aufstieg in dieser Saison nicht erreicht wurde, blickt Sebastian Michalsky positiv auf die Entwicklung des Vereins. „Mein Vorgänger Stefan Pennarz hat die sportliche Wende eingeleitet. Nach vielen Jahren im Abstiegskampf landeten wir in den letzten drei Saisons immer unter den Top Fünf“, so Michalksy.