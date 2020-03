Judo : Leonie Beyersdorf auf Platz sieben bei Junioren-DM

Dormagen Bis Ostern gibt es wegen Corona-Virus keine Turniere mehr.

In der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gewann Beyersdorf den ersten Kampf erst im sogenannten „Golden Score“. Nach dem Kraftakt in Runde eins fehlte der Nievenheimerin in Runde zwei ein wenig die Power, so dass sie nach einer Niederlage in die Trostrunde musste. Dort gewann sie ihre nächsten zwei Kämpfe zunächst standesgemäß. Im Kampf um den Einzug ins kleine Finale verpasste sie jedoch ihre letzte Chance auf eine Medaille bei den Deutschen Meisterschaften. Sie unterlag Bertille Murphy aus Großhadern, so dass es beim guten siebten Platz blieb. Nach den vielen Turnieren der vergangenen Wochen wird es bis Ostern vorerst keine Judoturniere mehr geben. Die meisten Wettkämpfe wurden nämlich aufgrund der Corona-Situation bereits im Voraus vorsichtshalber abgesagt.