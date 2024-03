NGZ-Sportler des Monats Pferde sind seine große Leidenschaft

Familie spielt bei ihm eine große Rolle: „Ich bin in den Reitsport von klein auf reingewachsen“, erzählt er. Seine Familie lebt auf Gut Neuhaus in Neukirchen, seinen Großvater Friedhelm dürfte so ziemlich jeder aus der Reitsportszene kennen, sein Vater Frederic und sein Onkel Gilbert sind selbst sehr erfolgreiche Springreiter. „Ich saß schon als Baby und Kleinkind bei meinen Eltern immer wieder mal vorne auf dem Pferd mit drauf und hatte in jungen Jahren auch ein eigenes Pony“, erinnert sich Lennard Tillmann. Gedrängt wurde er aber nie: „Da war kein Zwang, ich habe auch andere Sportarten getestet und spiele auch immer noch dreimal die Woche Fußball.“ Aber das ist eben nur ein Ausgleich – mit voller Leidenschaft ist er beim Springreiten dabei: „Ich hatte und habe auch immer Dressur-Stunden, aber eigentlich kam nie etwas anderes als Springreiten in Frage“, sagt er.