Reitsport Lennard Tillmann holt in Büttgen „Großen Preis“

Nachdem das Paar am Samstag das S-Punktespringen mit Joker gewonnen hatte, waren der Schüler und der erfahrene Schimmel auch im „Großen Preis von Kaarst“ am Sonntag nicht zu schlagen. Das Paar blieb sowohl im Umlauf als auch im Stechen des Ein-Sterne-S fehlerfrei. Der Dank des jungen Reiters – dem Mannschaftseuropameister mit der deutschen Children-Equipe 2022 – galt seinem erfahrenen Sportpartner Oreal Des Etains Z. „Dieses Pferd ist mein Professor, er bringt mir so viel bei und ich profitiere im Parcours von seiner immensen Erfahrung“, sagte Tillmann, der sich damit seine S-Siege Nummer vier und fünf sicherte. Die erfolgten fast genau ein Jahr nach seinem ersten S-Sieg im September 2022 in Erkelenz. Zweiter im Großen Preis wurde der in Mönchengladbach beheimatete Franzose Philippe Chantelou (RC St. Georg Günhoven) auf der Stute Sapphire. Das Paar blieb ebenfalls in beiden Runden ohne Abwurf. Der Willicher Matthias Gering (RV Hubertus Anrath-Neersen) sprang mit Corablue Z mit zwei Nullrunden auf den Bronzeplatz.