Sportpolitik Leistungssportforum meldet sich in Neuss zurück

Inzwischen ist in so ziemlich allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wieder Normalität eingekehrt. Bis im Herbst die Meldungen über stark steigende Zahlen von Corona-Fällen wieder zunahmen, schien die Pandemie schon so gut wie vergessen. Kein Wunder also, dass inzwischen auch so gut wie alle Veranstaltungen im sportlichen Kontext ihr Comeback gefeiert haben. Bis auf das vom Rhein-Kreis Neuss initiierte Leistungssportforum, das zuletzt 2019 stattgefunden hatte, nun aber am Montagabend in der Neusser Pegelbar nachzog und unter der Überschrift „Ein System im Wandel“ zu einer Diskussionsrunde einlud.