Tennis : Tennis-Turnierserie soll schon Mitte Januar starten

Turnier-Veranstalter Marc Raffel. Foto: Mara

Büderich Leistungsklassen-Turniere sollen im Büdericher Teremeer über die Bühne gehen. Bis zum Jahresende 2021 sind 15 Veranstaltungen vorgesehen. Neun in der Halle, sechs unter freiem Himmel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

(ben-) Während im ganzen Land über eine Verschärfung und Verlängerung des aktuellen Lockdowns diskutiert wird, geht der Kölner Turnierveranstalter Marc Raffel mit seinen Plänen für eine Turnierserie im neuen Jahr in Meerbusch an die Öffentlichkeit. Schon am Wochenende 16./17. Januar soll in Büderich auf der dortigen Tennisanlage der „Teremeer Tennis Grand Prix“ starten, im weiteren Verlauf des Jahres sollen noch 14 weitere Veranstaltungen in der Halle und draußen über die Bühne gehen.

Dabei handelt es sich um Leistungsklassen-Turniere für die offene Klasse bei Damen und Herren, für Damen und Herren 50 sowie für die Juniorenklasse U12, U14, U16 und U18 weiblich und männlich. Bei den LK-Turnieren können ambitionierte Hobbyspieler Punkte sammeln, um sich für höher Aufgaben zum Beispiel in Mannschaftswettbewerben zu empfehlen. Ob es angesichts der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie allerdings realistisch ist, dass schon Mitte Januar wieder Tennis gespielt werden kann, ist fraglich. „Wir müssen aber planen. Und die aktuellen Bestimmungen sagen, dass zunächst bis 10. Januar kein Sport erlaubt ist“, erklärt Marc Raffel, der auch viele Jahre beim Bundesligisten TC BW Neuss arbeitete. „Sollte es dann mit dem ersten Turniertermin doch nicht klappen, ist eine Absage bei dieser Art von Turnier aber nicht so tragisch.“

Ihm war es wichtig, in diesen auch für den Tennissport so schwierigen Zeiten ein positives Zeichen zu setzen. „Gerade jetzt, in Reichweite des Corona Impfstoffes, heißt es vor allem Engagement und Optimismus auszustrahlen“, erklärt Raffel, der dem Tennissport insgesamt für die vergangenen Jahre eine gute Entwicklung bescheinigt und gute Perspektiven sieht. Mit Blick auf den Start der Turnierserie befürchtet auch nicht, dass die Felder leer bleiben könnten, wenn es, je nach Ende des Sportverbots, keine ausreichende Vorbereitungszeit gäbe. Raffel: „Ich gehe davon aus, dass die Felder dann voll sind, weil die Menschen einfach froh sein werden, dass sie wieder spielen können.