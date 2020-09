Leichtathletik : Xaver Hastenrath feiert Doppelsieg

Xaver Hastenrath vom TSV Bayer Dormagen holte sich im Kugelstoßen mit neuer persönlicher Bestleistung von 16,91 Meter den Sieg. Foto: TSV

Rhein-Kreis Leichtathletikmeisterschaften des Landesverbandes Nordrhein in Krefeld und Essen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Bei den Titelkämpfe im Landesverband Nordrhein in Krefeld richteten sich die Leichtathleten aus dem Rhein-Kreis auf dem Siegerpodest häuslich ein. So sicherte sich Helena Stöcken mit neuer Bestzeit den dritten Platz über 100 Meter. Ihren Vorlauf gewann die Athletin der DJK Novesia locker in einer Zeit von 11,95 Sekunden. Im Finale lief sie dank eines starken Endspurts in 12,82 Sekunden auf Rang drei.

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Wettbewerbe nicht an einem Ort stattfinden können. Stattdessen wählte der LVN gleich drei Städte und zwei Wochenenden. Eine weitere Einschränkung: Die Athleten durften pro Tag nur an einer Disziplin teilnehmen. Zunächst standen die Schauplätze in Krefeld-Uerdingen und im Hallo-Stadion in Essen im Mittelpunkt. Xaver Hastenrath war das völlig schnuppe: Der U18-Athlet des TSV Bayer Dormagen stellte in Uerdingen beim Sieg im Kugelstoßen seine Bestleistung mit 16,91 Meter ein, am Tag darauf in Essen stand er im Diskuswurf ebenfalls mit neuer Bestmarke von 47,59 Meter auf Platz eins. Auch im Kugelstoßen der weiblichen Jugend U18 mischte der TSV ganz vorne mit: Mara Antonia Groß kürte sich mit sehr guten 12,60 Metern zur Nordrheinmeisterin, im Diskuswurf reichte es mit 30,55 Metern (PB) zum vierten Platz.

Aufs Podium schaffte es auch Dormagens U18-Athletin Isabell Güsgen, die bei ihrem zweiten Platz über 100 Meter Hürden in 14,75 Sekunden ihre Bestzeit um 0,4 Sekunden verbesserte. Auch der gleichaltrige Andre Klokow belegte in Essen trotz eines etwas unsicheren Anlaufs mit 6,24 Meter den Silberrang. Jeweils Siebter wurden Kemi Körsgen (U18) über 400 Meter in 61,28 Sekunden (PB) und W15-Starterin Paulina Majer über 100 Meter in 13,23 Sekunden.

In der Altersklasse U14 schlugen sich die von Yvonne Schmitz trainierten Sprinter des TSV prächtig: In Krefeld freute sich Ben Aschhoff über 100 Meter in ordentlichen 12,34 Sekunden über den sechsten Platz. Anna Olschowsky wurde in 13,39 Sekunden Elfte. Jule Kranendonk unterbot ihre bisherige Bestzeit um drei Zehntelsekunden und lief schnelle 13,44 Sekunden. Maxima Majer verkrampfte bei ihrem Debüt am Start und erreichte die Zeit von 13,62 Sekunden.

Auf die Minute topfit präsentierten sich die beiden Hochspringerinnen des TK Grevenbroich in Essen: Vollkommen überraschend belegte Hannah Köttgen in der Altersklasse U18 mit neuer Bestleistung von 1,61 Meter den zweiten Platz. Nur aufgrund der Mehrversuchsregel rutschte Joy Allgaier von Platz drei noch auf Platz fünf ab, jedoch sorgte sie mit neuer Bestleistung von 1,58 Meter trotzdem noch für Spaß und einen gelungenen Saisonabschluss. Der zweite Teil der Nordrhein-Meisterschaften findet am Wochenende in Rhede statt.