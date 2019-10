Leichtathletik : Helfenstein siegt am Baldeneysee

Grevenbroich Beim Wettkampf über 17,4 Kilometer rund um den Baldeneysee gingen mehr als 1300 Athleten an den Start.

(fes) Nicht ganz so schnell wie Eliud Kipchoge, aber doch ganz schön flott unterwegs war am Wochenende Willy Helfenstein von der SG Neukirchen/Hülchrath. Beim Lauf um den Baldeneysee in Essen hat der Pressebeauftragte der SG den ersten Platz belegt. Bei dem Wettkampf über 17,4 Kilometer rund um den See gingen mehr als 1300 Athleten an den Start. Auf dem flachen asphaltierten Rundkurs am Ufer des Baldeneysees konnte Helfenstein mit über sechs Minuten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten den Sieg in der Altersklasse M60 einfahren. Die Strecke absolvierte er in einer Zeit von 1:27,57 Stunde. Mit seiner derzeitigen Laufform ist Helfenstein zwei Wochen vor dem nächsten Start beim Drachenlauf im Siebengebirge zufrieden.