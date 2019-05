Leichtathletik : Volles Programm auf der Ludwig-Wolker-Anlage

Neuss TG Neuss richtet NRW-Langstreckenmeisterschaften aus, DJK Novesia veranstaltet 2. Sprintertag.

(sit) Die Leichtathleten übernehmen an diesem Wochenende das Kommando auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage in Neuss: Am Samstag ab 11 Uhr richtet die TG Neuss die NRW-Langstreckenmeisterschaften (2000, 3000, 5000 und 10.000 Meter) für Männer, Frauen, Senioren und Jugendliche aus. Bislang sind 241 Meldungen aus 88 Vereinen eingegangen. Am Sonntag ab 10 Uhr ist die DJK Novesia Veranstalter des 2. Sprintertages, für den mehr als 180 Meldungen aus 23 Vereinen vorliegen.