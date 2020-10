Leichtathletik : TSV läuft dreimal zu Edelmetall

Dormagen Kemi Körsgen verpasst über 400 Meter Hürden an der letzten Hürde den sicheren Sieg.

Kemi Körsgen (Altersklasse U18) gab als Zweite über 400 Meter Hürden den sicheren Sieg in 66,75 Sekunden an der letzten Hürde noch aus der Hand. Anna Olschowsky (W14) stellte als Dritte über 800 Meter in 2:22,68 Minuten eine neue persönliche Bestmarke auf, Maxima Majer lief in 2:26,41 Minuten auf den fünften Platz. In der weiblichen Jugend (U18) freute sich Johanna Helmrich über 1500 Meter in 5:01,53 Minuten über Rang drei. Anna Freyland verpasste in der gleichen Altersklasse als Vierte über 800 Meter in 2:31,69 Minuten Bronze nur knapp. Gleiches galt für Anna Konrad (U20) in 2:29,64 Minuten über dieselbe Distanz.