Leichtathletik TSV Bayer Dormagen kommt in Gladbeck an die Bestform

Bei den Frauen zeigte Kemi Körsgen über 400m-Hürden in Jahresbestzeit von 63,84 Sekunden und der Qualifikation für die U23-DM eine starke Leistung und belegte den zweiten Platz in ihrer Altersklasse. Lilly Hoffmeister schaffte es über 200 Meter in 25,31 Sekunden auf den sechsten Platz und benötigte für die 100m-Hürden als Vierte 14,30 Sekunden. Clarissa Schwalm (6.) lief die 400 Meter in 61,42 Sekunden und stellte damit eine neue Jahresbestzeit auf. Lea Hübbers bewältigte den Vorlauf über 100 Meter in 12,92 Sekunden und stellte über 200 Meter in 26,31 Sekunden eine persönliche Jahresbestleistung auf (16.). Jule Kranendonk wurde über 100m-Hürden (U20) in 16,04 Sekunden Vierte. TSV-Coach Peter Kurowski bilanzierte: „Der zweite Wettkampf der Saison fiel für die meisten Athleten positiv aus. Leistungsverbesserungen, Formsteigerung und die Wettkampfeinstellung wurden positiv justiert.“