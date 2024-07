Leichtathletik Das Herz eines Champions

Eine alte Regel im Sport besagt: Unterschätze niemals einen Champion! Klar, Platz zehn bei den Deutschen Meisterschaften Ende Juni in Braunschweig mit der für ihn eher bescheidenen Weite von 17,75 Meter hatte Xaver Hastenrath schon ziemlich unglücklich gemacht. Immerhin stehen für den Kugelstoßer des TSV Bayer Dormagen in dieser Saison schon 19,10 Meter zu Buche und seine Bestmarke aus dem Vorjahr steht bei stattlichen 19,40 Metern. Doch die Enttäuschung von Braunschweig schüttelte der 20-Jährige rasch ab. „Ich wusste, da geht mehr. Also bin ich zurück an die Arbeit gegangen, um mein Potenzial dann eben in den nächsten Wochen zu zeigen.“