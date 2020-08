Leichtathletik : Sprintertag der DJK als Corona-Edition

Am 6. September steht in Neuss der dritte Sprintertag auf dem Programm. Foto: Verein

Neuss Wegen der Corona-Auflagen sind die Teilnehmerfelder begrenzt.

(srh) Die Leichtathletikabteilung der DJK Novesia Neuss veranstaltet am Sonntag, 6. September, ihren dritten Sprintertag auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage am Jean-Pullen Weg in Neuss – diesmal steht die Corona-Edition an. Um 10 Uhr geht es los für alle Altersklassen ab U14, auf dem Programm stehen hauptsächlich Sprint-Disziplinen, aber auch Weitsprung, Kugelstoßen und Stabhochsprung. Anmeldungen sind noch bis Montagabend online über LA.net2 möglich, wegen der Corona-Auflagen sind die Teilnehmerfelder allerdings begrenzt. Schon über 170 Athleten sind gemeldet, darunter auch Gäste aus Belgien und Holland.