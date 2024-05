Leichtathletik TSV-Nachwuchs springt, läuft und wirft mit Bravour

Doppelsiege für die Leichtathletinnen des TSV Bayer Dormagen bei den Nordrheinmeisterschaften im Blockwettkampf in Aachen. In der Altersklasse W13 dominierten Livia Rohn und Lena Hartstein den Block Lauf. Rohn sicherte sich bei ihrem ersten Wettkampf für den TSV mit 2507 Punkten den ersten Platz und gewann dabei vier von fünf Disziplinen. Hartstein folgte ihr mit 2337 Zählern auf dem zweiten Platz und zeigte ebenfalls starke Leistungen, unter anderem bei ihrem Sieg im strömenden Regen in 2:35,20 Minuten über 800 Meter.