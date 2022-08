Leichtathletik : Medaillenregen bei Fisec Games

Neuss Im deutschen Leichtathletik-Team besetzt die DJK Novesia bei EM der katholischen Fachverbände im österreichischen Klagenfurt eine Hauptrolle.

Mit dabei im 20-köpfigen Leichtathletik-Team auch zwei Aktive der DJK Novesia. „Nach meiner Einschätzung hatten wir das bisher stärkste Team am Start“, sagte die ebenfalls aus Neuss kommende Bundesfachwartin und Headcoach Isabelle Rhine. Am Ende gingen 22 Medaillen nach Deutschland, doppelt so viele wie erwartet. Die Frauen siegten in der Teamwertung vor Belgien und Frankreich, die Männer sicherten sich Platz zwei hinter Frankreich und vor Belgien. „Einen solchen Medaillenregen an den drei Wettkampftagen hat, glaube ich, keiner von uns vorher erwartet“, frohlockte Rhine. „Aber von den Bedingungen und vom Teamzusammenhalt her hat einfach alles gepasst. Alle haben sich gegenseitig, auch sportartenübergreifend, so motivierend unterstützt und angefeuert, dass auch viele persönliche Bestleistungen möglich waren.“