Leichtathletik Lilly Hoffmeister knackt im Sprint die DM-Norm

In Sonsbeck blieb Sara Christmann (U18) über 800 Meter in 2:18,02 Minuten unter der Norm für die Jugend-DM. Auch Daniel Güsgen (M15) freute sich über eine persönliche Beszeit (1:58,59). Sydney von Zons (M14) gewann in 2:15,17 Minuten. Anna Christine Olschowsky (U18) wurde über 400 Meter in 60,58 Sekunden Vierte.