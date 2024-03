Leichtathletik Lena Hartstein sichert sich den Nordrhein-Cross-Cup

Dieser sportliche Ausflug an den Niederrhein hat sich für Lena Hartstein gelohnt. Beim Frühjahrs-Cross in Sonsbeck lief die junge Leichtathletin des TSV Bayer Dormagen über anspruchsvolle 1500 Meter in beeindruckender Manier zum Sieg in der Altersklasse W13 und sicherte sich damit Platz eins in der Abschlusswertung des Nordrhein-Cross-Cups.