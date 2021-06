Leichtathletik : Korschenbroicher Citylauf im Sommer fällt doch aus

Korschenbroich Auch der neue Corona-Stufenplan für NRW lässt diese öffentlich zugängliche Großveranstaltung am 22. August nicht zu. Neuer Termin: 20. März oder 3. April 2022.

Nach der zweiten Auflage des vor allem als Lebenszeichen gedachten „Virtual FunRun“ am 25. April mit 429 Teilnehmenden aus vier Nationen hatte Hans-Peter Walther, Geschäftsführer der City-Lauf GmbH, versprochen: „Wir werden alles daransetzen, damit die Veranstaltung nicht zum zweiten Mal in Folge ausfällt.“ Doch alle Mühen waren vergeblich: Obwohl die 7-Tage-Inzidenzen zurückgehen und sich die Corona-Lage in Deutschland täglich verbessert, teilte Bürgermeister Marc Venten Walther und seinem Orga-Team mit, dass der auf den 22. August verschobene 32. Internationale Korschenbroicher Citylauf wie schon im Vorjahr ausfallen muss. Das Problem, sagt Walter mit Blick auf den aktuellen Stufenplan der Landesregierung NRW, seien dabei nicht die Aktiven. „Klar, 4000 Teilnehmer wären ohnehin nicht zu erreichen gewesen, weil die Anmeldung der Schulen und KITA’s in die Sommerferien gefallen wäre. Und wenn das offizielle Okay erst spät gekommen wäre, hätte das in der Spitze eventuell Auswirkungen auf die Qualität gehabt. Aber das hätten wir in Kauf genommen. Die ersten internationalen Topathleten hatten bereits um eine Startmöglichkeit in Korschenbroich gebeten und auch die Hobby-Läufer standen wahrscheinlich schon in den Startlöchern.“ Jedoch: Sportfeste ohne Personenbegrenzung sollen selbst bei einer Inzidenz von unter 35 erst wieder ab dem 1. September möglich sein. „Und du kannst eine Stadt nie so abriegeln, dass du alle Auflagen erfüllst“, sagt Walther und betont: „Wenn du jetzt zu stark drängst und nach deiner Veranstaltung rasen die Fallzahlen wieder nach oben, zeigen alle mit dem Finger auf dich!“ Nur zur Einordnung: Bei der 30. Auflage 2018 hatten mehr als 16.000 Zuschauer die rund 4000 Teilnehmer angefeuert. Hätten man 2019 Teilnehmer- und Besucherzahlen addiert, hätte der City-Lauf statistisch gesehen mehr als die Hälfte aller Einwohner von Korschenbroich angelockt.