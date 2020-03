Leichtathletik : Dormagener wird irischer Meister

(-vk) Er besitzt einen deutschen und einen irischen Pass. Deshalb durfte Kieron Ludwig innerhalb von einer Woche sowohl bei den Deutschen als auch bei den Irischen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten an den Start gehen.

Während der 21-Jährige, der beim TSV Bayer Dormagen von Peter Kurowski trainiert wird, bei der DM knapp am Vordringen in den Endlauf scheiterte, belegte er eine Woche später Rang fünf, war aber in 49,00 Sekunden um einiges langsamer als zuletzt und auch als im Vorlauf (48,58). „Nach einer guten ersten Runde wurde ich eingeengt, so dass ich zu Tempowechseln gezwungen wurde,“ sagte Ludwig, „der fünfte Platz spiegelt nicht wirklich das, was ich kann.“ Besser lief es in der 4x200-Meterstaffel, wo er im Trikot des Emerald AC zusammen mit Sean McCarthy, Jamie Mitchell und Evan Crotty den Titel gewann und in 1:28,18 Minuten irischen (Vereins-)Rekord lief.