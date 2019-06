Leichtathletik : Zehnkämpfer Ruhrmann trumpft in Wetzlar auf

Zehnkämpfer Ruhrmann trumpft in Wetzlar auf

Rhein-Kreis Starker Vortrag bei den Deutschen U23-Meisterschaften.

(ml) Jan Ruhrmann kann auf eine gelungene Vorstellung bei den Deutschen U23-Meisterschaften der Leichtathleten in Wetzlar zurückschauen. Der Zehnkämpfer des TSV Bayer Dormagen machte bei Diskuswurf und Kugelstoßen auf sich aufmerksam. Mit der Scheibe knackte Ruhrmann mit 50,32 Metern die 50-Meter-Marke und wurde Siebter. Im Kugelstoßen gelangen dem Dormagener 25,33 Meter, genug, um sich Platz acht zu sichern. Trainer Dirk Zorn störte sich nicht daran, dass Ruhrmann nur ein Zentimeter zur persönlichen Bestleistung im Kugelstoßen fehlte: „Ich bin sehr zufrieden. Er hat sich in beiden Disziplinen sehr gut geschlagen, vor allem im Diskus ist er explodiert.“ Für Zorns Schützling geht die Saison beim Stadionfest der LG Möhrfelden-Walldorf weiter. In Kai Kazmirek und Manuel Eitel sind prominente Konkurrenten gemeldet, mit denen sich der TSV-Sportler im Diskuswurf, Stabhochsprung und über 110 Meter Hürden messen wird.