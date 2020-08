Leichtathletik : Straßenlauf geht auch unter Corona-Bedingungen

Erster Wettkampf seit März: Habtom Tedros. Foto: Wolfgang Birkenstock

Neuss Habtom Tedros und 749 weitere Läufer und Läuferinnen sind seit Sonntag um eine Erfahrung reicher. Nämlich die, dass ein Wettkampf im Straßenlauf auch unter Corona-Bedingungen möglich ist.

Von Volker Koch

Zumindest, wenn man wie Marc Hoselmann für den von ihm organisierten „Do it fast-run“ in Dortmund ein geeignetes Gelände zur Verfügung hat, auf dem die Abstandsregeln eingehalten werden können. Der Lauf, zu dem 750 Teilnehmer zugelassen waren, wurde auf einem 2,5 Kilometer langen Rundkurs im ehemaligen Hochofengelände Phoenix West ausgetragen. Bis zum Start herrschte Maskenpflicht für alle. Und der Start erfolgte nicht gleichzeitig, sondern zeitversetzt in Gruppen zu jeweils fünf Läuferinnen und Läufern, die zuvor anhand ihrer bei der Anmeldung angegebenen Bestzeit gesetzt wurden. So dauerte es genau zwei Stunden, ehe alle Teilnehmer am Zehn-Kilometerlauf auf der Strecke waren.

Darunter auch Habtom Tedros. Der gebürtige Eritreer im Trikot der TG Neuss lief aus der zweiten Startgruppe um 9.01 Uhr los, ging das Rennen allerdings zu schnell an. Mit seiner Zwischenzeit zur Streckenhälfte hätte er den nachfolgenden Fünf-Kilometerlauf gewonnen, so musste er in den letzten beiden Runden dem Anfangstempo Tribut zollen und erreichte nach 32:45 Minuten das Ziel. Was das im Endklassement bedeutete, erfuhren Tedros und die anderen Starter erst im Nachhinein aus dem Internet – eine Siegerehrung gab es mit Blick auf die Corona-Schutzverordnungen nicht.