Leichtathletik : FC Straberg sagt die 40. Auflage des Volkslaufs ab

Dormagen Anmeldungen behalten jedoch ihre Gültigkeit.

(sit) Auch der FC Straberg steht in schwieriger Zeit zur seiner Verantwortung und sagt wegen der Corona-Pandemie zwei Veranstaltungen ab: Sowohl der für den 24. Mai geplante 6-Pfoten-Lauf als auch der 40. Internationale Volkslauf am 30. Mai fallen aus, sollen aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, verspricht Vorsitzender Josef Schoofs. „Bereits erfolgte Anmeldungen verfallen also nicht.“