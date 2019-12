Leichtathletik : Spinrath und Helmrich glänzen beim Hallenauftakt

Dormagen Norm für die Deutschen Meisterschaften soll im Januar fallen.

Eigentlich sollte die Düsseldorfer Jubiläumsveranstaltung nur eine Formüberprüfung zu Beginn der „Indoor-Saison“ sein. Die Schützlinge von Trainer Wilhelm Jungbluth bestanden diese Prüfung allerdings mit Bravour und feierten beide Siege. Fabian Spinrath, der bei den Männern sowohl über die 800 als auch die 200 Meter an den Start ging, setzte sich in der Mittelstrecke souverän gegen die Konkurrenz durch. In seiner Spezialdisziplin siegte er in 1:55,90 Minute. Damit verpasste er nur knapp die Norm (1:53,20 Minute) für die Deutschen Meisterschaften, die Spinrath im neuen Jahr unbedingt erreichen will. „Diese Zeit sollte, bei weiterem zielorientierten Training, Mitte Januar in Leverkusen bei den LVN-Hallenmeisterschaften durchaus im Bereich des Möglichen sein“, zeigte sich Jungbluth recht zuversichtlich. Über die 200 Meter wurde dann offensichtlich, woran Spinrath noch arbeiten muss. Die kurze Distanz absolvierte er in 24,55 Sekunden. In den kommenden Wochen will der Dormagener deswegen „vermehrt an der Schnelligkeit arbeiten“.