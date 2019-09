Handball : Fünf-EM-Titel für Herbert E. Müller

Dormagen Dormagener Senioren-Leichtathlet zeigt jüngerer Konkurrenz die Hacken.

Seine Ausbeute in der Reihenfolge der Wettbewerbe: Dritter über 100 Meter in 18,46 Sekunden; Zweiter über 1500 Meter mit Deutschem Rekord von 8:26,02 Minuten (vorher 8:40,92); Europameister über 400 Meter in 1:32,91 Minuten; Europameister über 200 Meter in 38,43 Sekunden; Europameister über 800 Meter mit Deutschem Rekord von 4:02,77 Minuten (vorher 4:04,97); Europameister über 4x100 Meter in 1:22,27 Minuten sowie Europameister über 4x400 Meter. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Fred Ingenrieth, Edi Bscheid und Armin Zosel lief Herbert E. Müller dabei in in 7:23,31 Minuten einen neuen Weltrekord – das Quartett war satte 27 Sekunden schneller als der vorherige Rekordhalter China.