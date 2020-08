Leichtathletik : Spill testet Form über 400 Meter

Tempohärte: Die Deutsche Vizemeisterin Tanja Spill (l.) trat in Siegburg nicht über 800, sondern über 400 Meter an. Foto: TSV Bayer Dormagen/Fusswinkel

Dormagen Leichtathleten des TSV Bayer überzeugen beim Sommermeeting in Siegburg.

Die Deutsche Vizemeisterin über 800 Meter auf Abwegen: Beim Sommermeeting in Siegburg überprüfte Tanja Spill auf der Stadionrunde ihre Tempohärte. In 55,18 Sekunden belegte die Leichtathletin des TSV Bayer Dormagen Platz vier bei den Frauen und verpasste damit nur um eine Hundertstelsekunde ihre persönliche Bestzeit von 55,17 Sekunden.

Dieses Kunststück gelang einigen ihrer Vereinskollegen: Etwa Johanna Helmrich, die wie Spill über 400 Meter antrat, und als Dritte im Feld der weiblichen Jugend U18 66,64 Sekunden benötigte. Kieron Ludwig stellte bei den Männern als Zweiter über 200 Meter in 22,07 Sekunden ebenso eine neue persönliche Bestmarke auf wie über 400-Meter-Hürden Maurice Schwitalla (U18), in 58,88 Sekunden Vierter, und Kemi Körsgen (U18), die in 66,64 Sekunden auf Rang eins lief. Im Weitsprung überzeugten Elias Steiner, der die Männerklasse mit 6,90 Meter vor Nikolas Krins (6,64 Meter/PB) gewann. Andre Klokow (U18) schaffte im Weitsprung zwar nur einen gültigen Versuch, kam mit genau sechs Metern aber noch auf den dritten Platz. Über 1500 Meter blieb Caroline Konrad (U20) auf Rang neun trotz persönlicher Bestzeit in 4:53,93 Minuten 3,5 Sekunden unter der Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften. Sophie Römmen (U19) lief in 5:11,58 Minuten auf den achten Rang, Daniel Thurau (U20) freute sich nach 4:26,92 Minuten über eine Bestzeit. Der mitgereiste Trainer Peter Kurowski bilanzierte gutgelaunt: „Die vielen Bestleistungen sind Grund zur Freude“, stellte jedoch fest: „Nach wie vor fehlen den Athleten aber Wettkämpfe, um die Leistungen hochzuschrauben.“