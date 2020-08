Dormagen : Tanja Spill wird im Endspurt Vizemeisterin

Dormagen Dormagener Mittelstrecklerin muss sich bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig über 800 Meter der Frauen nur Titelverteidigerin Christina Hering beugen.

Während Hering praktisch vom Start weg ihr eigenes Rennen lief und in 2:01,62 Sekunden gewann, schien Tanja Spill auf der Gegengeraden der zweiten Runde geschlagen: Auf der ungünstigen Innenbahn gestartet, wurde sie eingeschlossen und lief Gefahr, den Schlussspurt um die Medaillenplätze hinter Christina Hering zu verpassen. In der letzten Kurve war die Dormagenerin noch Fünfte – doch mit einem fulminanten Endspurt kämpfte sie Katharina Trost (LG Stadtwerke München, 2:02,27), Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler, 2:02,77) und Alina Ammann (TuS Essingen, 2:04,38) nieder und kam selbst der Titelverteidigerin noch einmal recht nahe.

Lohn der Anstrengung: Platz zwei in Saisonbestzeit von 2:02,07 Minuten. Bereits im Vorlauf am Samstag waren Hering und Spill aufeinander getroffen, da hatte die Münchnerin in 2:06,76 zu 2:07,17 Minuten ebenfalls die Nase vorn. Keine Chance auf einen Platz im Endlauf über 800 Meter der Männer hatte Spills Vereinskollege (und Freund) Fabian Spinrath: Ihm blieb in 1:54,74 Minuten nur Rang sechs im Vorlauf.