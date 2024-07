Leichtathletik Schmidt-Sisters aus Grevenbroich hoffen auf Platz im Vorderfeld

Greta (U18) und ihre jüngere Schwester Wanda Schmidt (W14) vom TK Grevenbroich geben sich im Siebenkampf nicht nur mit der Teilnahme zufrieden, ihr Ziel ist ein Platz im Vorderfeld. Beide gehen allerdings leicht gehandicapt an den Start: Wanda Schmidt hatte aufgrund einer Fußverletzung eine zweimonatige Trainings- und Wettkampfpause einlegen müssen und steht erst seit vier Wochen wieder im täglichen Training. Greta Schmidt wird seit zwei Wochen von Beschwerden im Sprunggelenk geplagt, dazu gesellte sich in der vorigen Woche zu allem Überfluss auch noch eine fiebrige Erkältung. Bereits am Freitag standen für Wanda Schmidt die Disziplinen 80m-Hürden, Hochsprung, Kugelstoß und 100 Meter auf dem Programm, am Samstag ist sie im Weitsprung, Speerwurf und über 800 Meter gefordert. „Aufgrund ihrer Vorleistungen darf sie sich berechtigte Hoffnungen auf eine Platzierung unter den Top Ten machen“, sagt ihr Trainer Wilfried Fassbender. Schwieriger wird es für ihre ältere Schwester, die am Samstag und Sonntag ran muss und darauf hofft, dass sie mit ihren Stärken im Speerwurf und Kugelstoß den Grundstock für ein gutes Gesamtergebnis legt.